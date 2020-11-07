Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak, Aslı Enver ve Selahattin Paşalı gibi isimler in rol aldığı Babil dizisi 18. bölüm dün akşam ekrandaydı. Babil dizisi 19. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Babil dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 18. bölümde neler oldu?

BABİL 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisi 19. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.