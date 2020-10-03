Babil ekranlara yeni bölüm ile geldi. Bu hafta Babil'de İrfan seyirciye akılalmaz kararı ile şok yaşattı. Babil 15. bölümde neler olacağı şimdiden merak ediliyor. Babil 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABİL 2 EKİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Dost düşman değişiyor! Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor. Ayşe, İrfan'ı kurtarmak için çırpınırken, Kudret Süleyman'ı bedeli ağır bir seçime zorluyor. İlay'ın öfkesi sürpriz bir ortaklığın doğmasına yol açarken, İrfan içine düştüğü karanlıktan çıkmak için geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geliyor.

BABİL 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI