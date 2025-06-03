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        Haberler Bilgi Gündem Babalar Günü ne zaman, kaç haziran? 2025 Babalar günü tarihi ile Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

        Babalar Günü tarihi 2025: Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

        Anneler Günü'nün ardından şimdi de Babalar Günü için geri sayım başladı. Ailesi için yıl boyunca emek veren babaların onurlandırıldığı bu özel gün, her yıl haziran ayında kutlanıyor. Babasına hediye almak ya da duygusal bir sürpriz yapmak isteyen birçok kişi, bu yılın Babalar Günü tarihini şimdiden araştırmaya başladı. Peki, 2025 Babalar Günü ne zaman? İşte 2025 Babalar Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 19:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:05
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        • 1

          Hayatımızın her evresinde yanımızda olan babalarımız için takvim yeniden işlemeye başladı. Sevgimizi, minnettarlığımızı ve saygımızı ifade etmenin en anlamlı yollarından biri olan Babalar Günü, 2025 yılında da özel duygulara sahne olacak. Peki, bu yıl Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Detaylar haberimizde…

        • 2

          BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

          Babalar Günü bu yıl 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

        • 3

          BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

          Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

          Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

        • 4

          BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

          En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

          Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

          Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

        • 5

          Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

          Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

          Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

          Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

          Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

          Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

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