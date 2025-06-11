Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?

Babalar Günü kapsamında çocuklar babaları için aldıkları hediyeleri takdim edecek ve onların gününü kutlayacaklar. Babalar ve baba adaylarının gününü kutlamak isteyen kişiler “Babalar Günü hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?