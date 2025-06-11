Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?

        Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?

        Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Babalarından uzakta olan kişilerse mesajlar ve telefon ile kutlamalarını gerçekleştirecekler. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Babalar Günü kapsamında çocuklar babaları için aldıkları hediyeleri takdim edecek ve onların gününü kutlayacaklar. Babalar ve baba adaylarının gününü kutlamak isteyen kişiler “Babalar Günü hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?

        • 2

          BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

          Babalar Günü, haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu yıl Babalar Günü, 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

          BABALAR GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER NELERDİR?

          Babalar Günü yaklaşırken, "Babam için ne hediye alsam?" sorusu da gündeme geldi. İşte, babanızı mutlu edecek hediye seçeneklerinden bazıları:

          Kartlık, cüzdan ya da stiline uygun bir kıyafet

        • 3

          Sevdiği bir parfüm ya da yeni bir koku keşfi

          Hobi kitleri, tamir takımları veya 'kendin yap' setleri

          Babanızın baş harfini taşıyan kol düğmesi veya deri kemer

          Klasik tarzdan hoşlanan babalar için şık bir saat

          Gün boyu ayakta çalışan babalar için konforlu bir ayakkabı

          Günlük kullanım için sade ve şık bir şapka

          Nostalji tutkusu olanlara: Anılara yer verecek güzel bir fotoğraf albümü

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Habertürk Anasayfa