Babalar Günü ne zaman? 2025 Babalar Günü hangi tarihte, kaç gün kaldı?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Babalar Günü, geleneksel olarak her yıl Haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

Buna göre Babalar Günü bu sene 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.