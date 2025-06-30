Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Babadan Emekli Maaşı Alma Şartları Nelerdir? Babadan Emekli Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

        Babadan Emekli Maaşı Alma Şartları Nelerdir? Babadan Emekli Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

        Babadan emekli maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bir hak olup, vefat eden sigortalı veya emekli olan babanın çocuklarına belirli koşullar altında bağlanan maaştır. Bu maaş, babanın vefatı sonrası çocuklarının maddi açıdan desteklenmesi amacıyla verilir. Ancak her çocuk bu haktan faydalanamaz; yasal düzenlemelerle belirlenen şartlar ve kriterler mevcuttur. Bu haber metninde babadan emekli maaşı alma koşulları, başvuru şartları ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 17:15 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babadan Emekli Maaşı Alma Şartları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Babadan Emekli Maaşı Nedir?

        Babadan emekli maaşı, vefat eden sigortalı babanın hak sahiplerine bağlanan aylık anlamına gelir. Bu hak, babanın ölümü sonrası çocuklarının ekonomik güvenceye kavuşmasını sağlar. Maaş genellikle “dul ve yetim aylığı” kapsamında değerlendirilir ve çocukların bakımı için verilir.

        Babadan Emekli Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

        Babanın Sigortalı veya Emekli Olması: Babadan emekli maaşı alabilmek için, babanın SGK kapsamında sigortalı olması veya emekli maaşı alıyor olması gerekir. Ayrıca babanın vefat etmiş olması zorunludur.

        Çocukların Hak Sahibi Olması

        20 yaşını doldurmamış olan çocuklar, bu maaştan doğrudan faydalanabilir.

        20 yaşını geçmiş, ancak yükseköğrenime devam eden çocuklar, en fazla 25 yaşına kadar maaş almaya devam edebilir.

        Engelli çocuklar için yaş sınırı yoktur; sağlık kurulu raporuyla engelli oldukları belgelenmelidir.

        Evli Olmama Şartı: Çocukların evli olmaması gerekir. Evlenen çocuklar, babadan emekli maaşı alma hakkını kaybeder.

        Hak Sahipliği Başvurusu Yapmak: Maaş bağlanabilmesi için ilgili SGK birimine veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılmalıdır.

        Babadan Emekli Maaşı Kimlere Verilir?

        Vefat eden babanın 18 yaşından küçük çocuklarına

        Vefat eden babanın, öğrenimine devam eden çocuklarına (25 yaşına kadar)

        Engelli çocuklara (yaş sınırı olmaksızın)

        Babadan ayrı olarak, annenin vefatı durumunda anne yerine babanın bakmakla yükümlü olduğu çocuklar da bu maaşı alabilir

        Bakmakla yükümlü olunan diğer çocuklar

        Babadan Emekli Maaşı İçin Gerekli Belgeler

        Vefat eden babaya ait SGK hizmet dökümü

        Vefat belgesi

        Başvuru yapan çocukların nüfus cüzdanı fotokopisi

        Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

        Engelli çocuklar için sağlık kurulu raporu

        Başvuru dilekçesi

        Babadan Emekli Maaşı Miktarı Nasıl Belirlenir?

        Maaş miktarı, vefat eden babanın aldığı emekli maaşı veya hizmet süresi, prime esas kazançları, ve bağlı olduğu kurumun hesaplama yöntemine göre belirlenir. Genellikle, vefat eden kişinin aldığı maaş veya hak kazanılmış aylığın bir kısmı oranında hesaplanır. Maaş tutarları SGK’nın güncel katsayıları ve kanun hükümlerine göre değişiklik gösterebilir.

        Babadan Emekli Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Maaş bağlandıktan sonra çocukların durumundaki değişiklikler (evlenme, öğrenim durumu, engellilik) SGK’ya bildirilmelidir.

        Evlenen çocuklar maaşı almaya devam edemez.

        Öğrenime ara veren çocuklar için maaş ödemesi durdurulur; eğitim yeniden başladığında başvuru yapılmalıdır.

        Engellilik durumundaki değişiklikler sağlık raporları ile takip edilir.

        Babadan emekli maaşı, babası vefat eden ve belirli yaş ve şartları taşıyan çocuklar için önemli bir sosyal güvenlik hakkıdır. Bu maaş sayesinde, çocukların ekonomik açıdan desteklenmesi ve yaşam standartlarının korunması amaçlanır. Başvurular SGK’ya yapılmalı, gerekli belgeler eksiksiz sunulmalı ve çocukların hak sahipliği şartları düzenli olarak takip edilmelidir. Özellikle öğrenimine devam eden veya engelli çocuklar için özel düzenlemeler bulunması, bu grubun korunmasını sağlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Habertürk Anasayfa