Azra Akın ikinci kez anne oldu
Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Demir adında bir oğlu bulunan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Aile fotoğraflarını yayımlayan Akın, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı
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2017'de Atakan Koru ile evlenen, 6 yaşında Demir adında bir oğlu olan Azra Akın, ikinci kez anne oldu.
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Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla duyuran Azra Akın, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.
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"DEMİR'E KIZ KARDEŞ GELDİ"
Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ve bebeği ile doğum sonrası hastane odasında fotoğraf çektiren Azra Akın, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.
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