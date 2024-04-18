Azra Akın ikinci kez anne oldu

"DEMİR'E KIZ KARDEŞ GELDİ"

Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ve bebeği ile doğum sonrası hastane odasında fotoğraf çektiren Azra Akın, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.