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Aziz bugün var mı, yok mu? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman? 14 Ocak 2022 Show TV Yayın akışı ile Aziz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Aziz bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Aziz bu akşam var mı? Sorusu geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemesi nedeniyle gündemde. Show TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Aziz dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin hayranları, Aziz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, Aziz bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Show TV yayın akışı ile Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı...

14.01.2022 - 13:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Aziz bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Aziz dizisi hakkında merak edilen detaylar...

  • AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 

    Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Aziz dizisi Show TV yayın akışında yer alıyor. Aziz dizisi bu akşam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. 

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Aziz

    00:15 Avcı

    02:15 Avcı

    03:45 Aşk Laftan Anlamaz

     

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