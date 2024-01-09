Azeri sanatçı Aygün Beyler kimdir?
Azerybaycan'nın önemli sanatçılarından birisi anılan Aygün Beyler, Doğuş ile yaptığı düetle adını duyurmuştu. Devlet sanatçısı olan Beyler'in 48 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı
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Uzun süredir kanser tedavisi gören Azeri sanatçı Aygün Beyler, Ankara'da 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Birlikte düet yaptığı şarkıcı Doğuş vefat haberini "Büyük ses, sanatkar, yokluğunu bilmek acı verir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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AYGÜN BEYLER KİMDİR?
22 Ağustos 1975 Bakü doğumlu olan Beyler, Bakü'deki Nağara okuluna gitti ve mezun oldu. 1988 yılında Azerbaycan Devlet Filarmonisinde yetenekli çocuklar için açılan bölümde okumaya başladı.
Arif Babayev, İslam Rızayev, Ağahan Abdullayev, Alim Kasımov, Elhan Müzefferov gibi sanatçılardan eğitim almıştır. 2012 yılında Azerbaycan Devlet Müzik Akademisinin Şef ve Bestekarlık bölümünde eğitim almaya başlamıştır. 2019 yılında Azeri şarkıcı Nigar Cemal’la “Nefesim, Kalbim” isimli düetini seyircilerin beğenisine sunmuştur.
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ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
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Darıxdım
Tut Ağacım
Nəfəsim, qəlbim (feat. Nigar Cemal)
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