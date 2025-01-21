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        Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:23
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        Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
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        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye’de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü.

        Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye’ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

        ALİYEV'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
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