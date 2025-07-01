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        Azerbaycan ile Rusya karşılıklı nota verdi

        Rusya ile Azerbaycan karşılıklı nota gönderdi. Rusya, Sputnik'in Bakü çalışanlarının tutuklanması nedeniyle; Azerbaycan ise Rusya'da gözaltına alınan Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazlar nedeniyle nota gönderdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 21:20 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:20
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        Azerbaycan ile Rusya karşılıklı nota verdi
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        Rusya, Rus haber ajansı Sputnik’in Bakü ofisi çalışanlarının tutuklanması nedeniyle Azerbaycan’a nota verdi. Azerbaycan ise, Rusya’ya güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazları sebebiyle nota gönderdi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev’in bakanlığa çağrıldığı ve Rus gazetecilerin gözaltına alınması nedeniyle nota verildiği bildirildi.

        Açıklamada, Büyükelçi’den, Bakü’de gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildiği aktarıldı.

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aynı görüşmede Büyükelçi Mustafayev’in Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan tarafının notasını Rus tarafına ilettiği aktarıldı.

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        Azerbaycan tarafının notasında, Rus kolluk kuvvetlerinin Azerbaycanlılara yönelik sorgulama sırasında işkence ve onur kırıcı muameleye karşı sert itirazda bulunulduğu belirtildi.

        Büyükelçi Mustafayev’in, saldırıların kapsamlı ve objektif biçimde araştırılması ve sorumluların Rusya Federasyonu’nun mevcut yasalarına uygun şekilde cezalandırılması için acil önlemler alınmasını talep ettiği kaydedildi.

        Sputnik'in Bakü ofisinde yapılan arama ve incelemenin Azerbaycan'ın yasalarına ve uluslararası yükümlülüklerine tamamen uygun olduğu aktaran Mustafayev'in Rusya tarafını Azerbaycan'ın iç işlerine karışmamaya davet ettiği ifade edildi.

        Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik

        Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

        Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

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        Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

        Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

        Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

        Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

        Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

        ŞAHİN ŞİHLİNSKİ TUTUKLANDI

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        Rusya'daki Azerbaycan diasporasının yöneticisi Şahin Şihlinski, Rus güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Tutuklanma anları kameralara yansıdı.

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