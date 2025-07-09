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        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Abu Dabi'de bir araya gelecek | Dış Haberler

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Abu Dabi'de bir araya gelecek

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yarın Abu Dabi'de görüşeceği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:11
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        Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüşeceği bildirildi.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Abu Dabi'de bir araya geleceği belirtildi.

        2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

        Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

        Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelerek sohbet etmişti.

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