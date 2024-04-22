Hem fırınsız hem yumurtasız: Çilekli mousse (mus) tatlısı tarifi
Bahar aylarının gelmesiyle beraber daha hafif ve ferahlatıcı tatlılar arıyorsanız çilekli mousse (mus) tarifi tam size göre olabilir. İşte, fırın gerektirmeyen ve kolaylıkla yapılabilen çilekli mousse (mus) tatlısının tarifi!
- 1
Fransız mutfağına özgü olan mousse, hafif ve kremalı bir tatlı çeşididir. "Mousse" Fransızca'da "köpük" anlamına gelir ve bu tatlı genellikle çikolata, meyve veya kahve gibi farklı malzemelerle yapılabilir. İşte, çilekli mousse (mus) tatlısının yapılışı...
- 2
ÇİLEKLİ MOUSSE (MUS)
MALZEMELER:
250 mililitre süt
70 gram (yaklaşık 6 yemek kaşığı) toz şeker
10 adet çilek
1 paket krema veya krem şanti
Yarım çay kaşığı gıda boyası (isteğe bağlı)
- 3
Bir tencereye önce sütü, daha sonra şekeri alın ve orta ateşte karıştırın. 10-12 dakika boyunca yoğunlaşana kadar karıştırın.
Yoğun bir kıvam alınca altını kapatın ve bir köşede soğumaya bırakın.
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- 4
Bu sırada çileklerinizi yıkayın ve ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz çilekleri bir çatal yardımıyla ezin. Ezdiğiniz çilekleri soğumaya bıraktığınız karışımın içerisine ekleyin ve karıştırın.
Bu aşamada çilekle birleşince sulu bir kıvam alabilir. Bu yüzden kıvamının bozulmaması için içerisine krem şanti veya çırpılmış krema ekleyebilirsiniz.
- 5
Çırpılmış krema yapmak için soğuk paket kremanızı derin bir kapta çırpın ve yoğunlaşınca içerisine çilekli karışımınızı ekleyin, aynı aşamayı krem şanti için de uygulayabilirsiniz.
Bu aşamada isterseniz gıda boyası kullanarak rengini biraz daha pembe yapabilirsiniz. Daha sonra çilekli karışımla kremanız tamamen karışana kadar çırpmaya devam edin.
- 6
Puding kadar yoğun bir kıvam aldığında karışımınızı ekleyeceğiniz bardaklarınızı çıkartın. Bir kaşık yardımıyla kaplarınızın tabanına 3 kaşık ekleyip düzleyin.
Daha sonra ince dilimler olacak şekilde çileğinizi 6-7 dilime ayırarak yerleştirin. Bu çilekleri bardağa yapıştırıp üzerini kalan mousse karışımınızla doldurun.
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- 7
Üzerine isteğe bağlı olarak krem şanti ve çilek yerleştirip süsleyebilirsiniz. Karışımınız bitene kadar kaplara paylaştırın ve hepsi hazır olduğunda buzdolabına kaldırın.
2 saat donmasını bekledikten sonra iyice kıvam almış olan tatlılarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Hands Touch
Fotoğraf kaynakları: YouTube