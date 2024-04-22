Çırpılmış krema yapmak için soğuk paket kremanızı derin bir kapta çırpın ve yoğunlaşınca içerisine çilekli karışımınızı ekleyin, aynı aşamayı krem şanti için de uygulayabilirsiniz.

Bu aşamada isterseniz gıda boyası kullanarak rengini biraz daha pembe yapabilirsiniz. Daha sonra çilekli karışımla kremanız tamamen karışana kadar çırpmaya devam edin.