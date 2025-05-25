3. Lig'de 3. ve 4. grup play-off final turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.

20.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor)

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