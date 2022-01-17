Aytaç Uşun: Tutkuyla sevdiğim tek yer sahne

'Çukur'da Yamaç'ın, 'Üç Kuruş'ta Efe'nin sağ kolu oldunuz. Güvenilir insan profilini çiziyorsunuz. Çok güvenip sizi hayal kırıklığına uğratan biri oldu mu?



Çok güvenip hayal kırıklığı yaratan biri muhakkak olmuştur. Ben de biri için hayal kırıklığı olmuş olabilirim. Bilmiyorum. Ama şu birkaç senedir düşündüğüm şey şudur; hayatlarımızda her şey olabiliyor. Beni üzen veya benim üzdüğüm insanların sağlığı yerinde olsun yeter diye düşünüyorum. Büyük gibi gözüken ama aslında küçük kırılganlıklardan ibaret hayat. Sevdiğiniz insanları kaybettiğinizde anlıyorsunuz bunu. Ölüm gerçeğinin karşısında diğer her şey çok küçük. Çünkü hayattaysan, yaşıyorsan o kırıldığın yerleri değiştirebilme umudun var demektir. Bu yüzden de büyütmenin alemi yoktur. Bunu anladığımda çoğu mevzunun ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyler olduğunu gördüm.

