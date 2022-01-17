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Aytaç Uşun: Tutkuyla sevdiğim tek yer sahne

2014'te 'Silsile' filmdeki performansıyla 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ardından 'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Meke' karakteriyle büyük çıkış yakaladı. 36. İstanbul Film Festivali'nde, usta yazar Yaşar Kemal'in aynı isimli eserinden uyarlanan 'Sarı Sıcak' filminde hayat verdiği 'İbrahim' rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Şimdilerde ise SHOW TV'nin fenomen yapımı 'Üç Kuruş'ta 'Batu' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aytaç Uşun ile hem diziyi hem de merak edilenlerini konuştuk

17.01.2022 - 01:02 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Üç Kuruş'tan teklif geldiği an ne hissettiniz?

    Çok mutlu oldum. Yeni bir hikaye, yeni bir karakterin heyecanının yanında, dört senedir birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım ve yönetmenlerimle çalışmaya devam ediyor olmak ayrı bir mutlu etti beni. Çünkü uzun süreli bir projede çalıştığınızda, arkadaşlarınızla aranızdaki bağ çok kuvvetleniyor. Ve proje bir gün bittiğinde, o bağ bir anda bitmiyor. Üç Kuruş’tan teklif geldiği an, kabul etme nedenimin en büyük sebeplerinden biridir.

  • Rolünüzle ilgili bir ön çalışma yaptınız mı?

    Yeni bir karakter oynayacağım için tabi yaptım. Dört sene bir karakter oynadım. Yeni karakterle benzerlik olmaması için daha fazla üzerine gitmiş bile olabilirim.

    Canlandırdığınız rolle gerçek karakterinizin uyuştuğu noktalar neler?

    Vicdanı ve sevdiği insanlara 'hayır' diyememesi diyebilirim.

  • Önce 'Çukur', şimdi de 'Çıngıraklı' peki siz gerçekte nasıl bir mahallede büyüdünüz? Çocukluğunuzu ve ailenizi biraz anlatabilir misiniz?

    Burada nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Biraz anlatabilir misiniz demişsiniz ama birazı bile cevabı çok uzun bir soru (Gülüyor) Çocukluk, aile ve mahalle… Benzer yanları mahalle kültüründeki birliktelik duygusu diyebilirim. O birliktelik hissinin verdiği güven ve huzur… Birkaç mahallede büyüdüm. Büyüdüğüm mahalleler birbirinden çok uzak kültürlere sahipti. Birbirlerinden farklı ama benim için farksız insanları görmek hayat hikayemin zengin taraflarından oldu.

  • 'Çukur'da Yamaç'ın, 'Üç Kuruş'ta Efe'nin sağ kolu oldunuz. Güvenilir insan profilini çiziyorsunuz. Çok güvenip sizi hayal kırıklığına uğratan biri oldu mu?

    Çok güvenip hayal kırıklığı yaratan biri muhakkak olmuştur. Ben de biri için hayal kırıklığı olmuş olabilirim. Bilmiyorum. Ama şu birkaç senedir düşündüğüm şey şudur; hayatlarımızda her şey olabiliyor. Beni üzen veya benim üzdüğüm insanların sağlığı yerinde olsun yeter diye düşünüyorum. Büyük gibi gözüken ama aslında küçük kırılganlıklardan ibaret hayat. Sevdiğiniz insanları kaybettiğinizde anlıyorsunuz bunu. Ölüm gerçeğinin karşısında diğer her şey çok küçük. Çünkü hayattaysan, yaşıyorsan o kırıldığın yerleri değiştirebilme umudun var demektir. Bu yüzden de büyütmenin alemi yoktur. Bunu anladığımda çoğu mevzunun ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyler olduğunu gördüm.

  • İTÜ'de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, ardından da Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden eğitim almışsınız... Gemi Makineleri bölümünü okurken oyuncu olmayı neden seçtiniz...

    Gemi makineleri bölümünü oyuncu olmak için bırakmadım. Önce bunu belirteyim. O kadar romantik değilim. (Gülüyor) Zor bir meslek, yapıp yapamayacağıma, mutlu olup olmayacağıma baktım. Ve bırakma kararı aldım. Sonra birkaç ay evde ‘’Ne olacağım ben?’’ diye düşünürken oyuncu olma kararı aldım. Zaten 14 yaşından bugüne kadar hep tiyatro sahnesindeydim. Hobi olarak ve okul harçlığımı çıkarmak için tiyatro yapıyordum. Baktım para kazanıp, tutkuyla sevdiğim tek yer sahne. Böylece oyunculuğu meslek olarak o günlerde seçtim diyebilirim. 19 veya 20 yaşındaydım.

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