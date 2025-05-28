Aytaç Şaşmaz'dan havuz keyfi
Aytaç Şaşmaz, yaz sezonuna havuz keyfiyle "merhaba" dedi. Güneşin ve suyun tadını çıkaran Şaşmaz, havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 28.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:28
Oyuncu Aytaç Şaşmaz, yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.
Aytaç Şaşmaz, güneşin ve suyun tadını çıkardı.
Aytaç Şaşmaz, havuz başında çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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