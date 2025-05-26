Aytaç Şaşmaz'dan evlilik sorularına yanıt: Her şey olacağına varır

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aytaç Şaşmaz, Ortaköy'de otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, mesaj yazmak için otomobilini sağa çektiğini söyledi.

Yer aldığı bir projenin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Aytaç Şaşmaz; "Şu anda bir şey yok, set devam ediyor. Onun dışında her şey yolunda" dedi.

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"ÇOK ŞÜKÜR BİR AKSİLİK YOK"

Uzun bir süredir meslektaşı Cemre Baysel ile aşk yaşayan Aytaç Şaşmaz, birlikteliği hakkında ise "Bildiğiniz gibi her şey yolunda, çok şükür bir aksilik yok. Cemre, sette. Ben de buradan sete geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel

"HER ŞEY OLACAĞINA VARIR"

Aytaç Şaşmaz, gazetecilerin evlilik soruları karşısında ise "Nasip, kısmet işleri bunlar arkadaşlar. Her şey olacağına varır" demekle yetindi.