"KENDİSİNİ ÇOK İHMAL ETTİ"



Tiyatro ve dizi oyuncusu Tuna Arman, "Çocukluk arkadaşımdı beraber büyüdük. Annesi babası hocamdı oyuncu arkadaşımdı, sahne arkadaşımdı, Elvan da kardeşimdi. Çok ihmal etti kendini maalesef herşey çok kısa sürede oldu. Babasının vefatından sonra ağrıları tekrar etmişti. Dördüncü evrede ve maalesef çok kısa bir süreç kaldığını öğrendik. Hemen aynı gün kemoterapiye radyoterapiye başladık ama maalesef annesi babası kadar şanslı olamadı. Çünkü daha 55 yaşında ve bir çocuk sahibiydi. Zor bir yaşamdı. Ünlü bir anne babanın çocuğu olmak çok zor. Çok zor bir yaşam sürdü belki de kurtuldu bu dünyadan" dedi.