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        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç'ten, Filiz Akın'a geçmiş olsun mesajı: Bunun da üstesinden geleceksiniz - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç'ten, Filiz Akın'a geçmiş olsun mesajı: Bunun da üstesinden geleceksiniz

        Ayşegül Aldinç, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a nakledilen Filiz Akın'a geçmiş olsun mesajı yayımladı; "Bunun da üstesinden geleceksiniz"

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        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 22:52 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:52
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          Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

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          Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve diğer enfeksiyonlarla mücadele eden Akın, Bodrum’da tedavi görmekteydi. Ancak acil bir müdahale gereği, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

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          Filiz Akın’a yönelik bu haberin ardından, ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından usta oyuncunun fotoğrafını paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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          Aldinç, paylaşımına şu mesajı ekledi: "Canımın içi, en sevdiğim... Geçmiş olacak, bunun da üstesinden geleceksiniz. Eminim. Lütfen…"

          Fotoğraflar: Instagram

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