Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti

        Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti

        Müzisyen Ayşe Şan'ın mezarı, vasiyeti üzerine 29 yıl sonra İzmir'den memleketi Diyarbakır'a taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakırlı sanatçı Ayşe Şan, 1996 yılında İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybederek, orada toprağa verildi. Şan'ın oğlu Murat Kerse, annesinin memleketi Diyarbakır'da defnedilme vasiyetini yerine getirmek için yaklaşık 6 ay önce Buca Belediyesi'ne başvurdu.

        Başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kerse, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden mezar yeri temin edilmesi için talepte bulundu.

        İzmir'den Diyarbakır'a getirilen Şan'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Definin ardından mezara çiçek bırakıldı, bazı katılımcılar Şan'ın seslendirdiği Kürtçe şarkılar okudu.

        Şan'ın oğlu Murat Kerse, basın mensuplarına, annesinin mezarının 29 yıl sonra memleketine getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kerse, "Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Biz de biraz geç kaldık, belki hata bizdedir. Bu saatten sonra annem sizlere emanet" dedi.

        REKLAM

        İzmir Buca Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne işlemler için başvurduklarını anlatan Kerse, şunları söyledi: Devlet kurumlarından belediyelere kadar hiçbir zorluk yaşamadık. Annem sizlere, Diyarbakır halkına emanet. Bundan sonra bizden çok siz mezarını ziyaret edersiniz. Annemin vasiyeti Diyarbakır'da annesinin mezarına defnedilmekti fakat anneannemin mezarına dayım defnedildiği için bunu gerçekleştiremedik."

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de "Ayşe Şan, bugün evinde, yurdunda, vatanında, annesinin yanında, anne yurdunda. Bu sebeple çok onurlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

        Defin törenine, Ayşe Şan'ın torunu Elif Kerse, kadınlar ve sevenleri katıldı.

        AYŞE ŞAN HAKKINDA

        Şan, 1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren Şan'ın müzikle ilgilenmesini annesi dışında ailesinden kimse istemedi. Gaziantep, İstanbul, Almanya ve Bağdat'ta belirli süreler yaşamını sürdüren Şan, son olarak yerleştiği İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 1996 yılında hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Şan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Habertürk Anasayfa