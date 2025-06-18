Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti

Diyarbakırlı sanatçı Ayşe Şan, 1996 yılında İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybederek, orada toprağa verildi. Şan'ın oğlu Murat Kerse, annesinin memleketi Diyarbakır'da defnedilme vasiyetini yerine getirmek için yaklaşık 6 ay önce Buca Belediyesi'ne başvurdu.

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Başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kerse, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden mezar yeri temin edilmesi için talepte bulundu.

İzmir'den Diyarbakır'a getirilen Şan'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Definin ardından mezara çiçek bırakıldı, bazı katılımcılar Şan'ın seslendirdiği Kürtçe şarkılar okudu.

Şan'ın oğlu Murat Kerse, basın mensuplarına, annesinin mezarının 29 yıl sonra memleketine getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kerse, "Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Biz de biraz geç kaldık, belki hata bizdedir. Bu saatten sonra annem sizlere emanet" dedi.

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İzmir Buca Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne işlemler için başvurduklarını anlatan Kerse, şunları söyledi: Devlet kurumlarından belediyelere kadar hiçbir zorluk yaşamadık. Annem sizlere, Diyarbakır halkına emanet. Bundan sonra bizden çok siz mezarını ziyaret edersiniz. Annemin vasiyeti Diyarbakır'da annesinin mezarına defnedilmekti fakat anneannemin mezarına dayım defnedildiği için bunu gerçekleştiremedik."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de "Ayşe Şan, bugün evinde, yurdunda, vatanında, annesinin yanında, anne yurdunda. Bu sebeple çok onurlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı. Defin törenine, Ayşe Şan'ın torunu Elif Kerse, kadınlar ve sevenleri katıldı. AYŞE ŞAN HAKKINDA Şan, 1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren Şan'ın müzikle ilgilenmesini annesi dışında ailesinden kimse istemedi. Gaziantep, İstanbul, Almanya ve Bağdat'ta belirli süreler yaşamını sürdüren Şan, son olarak yerleştiği İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 1996 yılında hayatını kaybetti.