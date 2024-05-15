Ayşe Kırca: İnşallah evleniriz, dua edin

"Doğduğum andan itibaren babamdan hep eğitim aldım" diyen Ayşe Kırca, "Oyunculuk konusunda tüyoları hep vardı. Babam bana çok güvenirdi, 'Benim kızım yapar' derdi hep. Her şeyi bana bırakırdı. Annem daha detaycıdır ve mükemmeliyetçidir. O yüzden hep yaptığım şeye karşı motiveydim. Babam, evin içerisinde resim, heykel yapar ya da yazardı. Ben de bir saniye boş durmayı sevmiyorum. Ben de resim yapıyorum. Bana bunları aşıladı" şeklinde sözlerine devam etti.