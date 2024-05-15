Ayşe Kırca: İnşallah evleniriz, dua edin
Merhum sanatçı Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Kırca, "İnşallah evlilikle taçlandırırız. Siz de dua edin" dedi
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yeni sezon için dizi görüşmeleri olduğunu belirten oyuncu, "Annem tiyatro yapıyor. Annem dizi temposundan biraz yoruluyor. Tiyatro beslediği için onu yapıyor. Amerika'da oyunculuk okudum. Profesyonel olarak komedi yapmadım, denemek istiyorum. İnşallah annem ya da Doğu (Demirkol) ile yaparım" ifadelerini kullandı.
- 2
"Doğduğum andan itibaren babamdan hep eğitim aldım" diyen Ayşe Kırca, "Oyunculuk konusunda tüyoları hep vardı. Babam bana çok güvenirdi, 'Benim kızım yapar' derdi hep. Her şeyi bana bırakırdı. Annem daha detaycıdır ve mükemmeliyetçidir. O yüzden hep yaptığım şeye karşı motiveydim. Babam, evin içerisinde resim, heykel yapar ya da yazardı. Ben de bir saniye boş durmayı sevmiyorum. Ben de resim yapıyorum. Bana bunları aşıladı" şeklinde sözlerine devam etti.
- 3
Babasıyla annesinin 'Olacak O Kadar' programını hep izlediğini belirten Kırca, "Hayatım hep izleyerek geçti. Babamı özlediğim de açıp, izliyorum. Ders niteliğinde de izliyorum. Kendim açıp izlemesem de Instagram'dan biri gönderiyor ya da YouTube'da karşıma çıkıyor. En çok annem ile babamın kavga skeçlerini seviyorum" diye konuştu.
-
- 4
Ayşe Kırca, "O kavgaların gerçeklik payı var mı?" sorusuna, "Olmaz mı? İki deli" yanıtını verdi. Babasıyla annesinin yıllar sonra tekrar barışıp evlenmeleri hakkında ise, "Çok küçüktüm, sanırım yedi yaşındaydım. Düğüne gittim. Enteresandı. Psikolojimi bozdu" diyerek, esprisini yaptı.
- 5
Ayşe Kırca, "Günümüz komedyenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim Doğu (Demirkol). Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri" dedi.
- 6
Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Ayşe Kırca, "Evlilik var mı?" sorusuna, "1.5 sene oldu. İnşallah evlilikle taçlandırırız. Zaten evli gibiyiz. Zamanımız hep birlikte geçiyor. Siz de dua edin" diye cevap verdi.
-