Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi Canan Ayhan (42), saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı.

ARKADAŞIYLA İŞE GİDİYORDU

Canan Ayhan (sağda) ve arkadaşı Behiye A (solda)

DHA'daki habere göre bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu Behiye A. ile karşılaşan Ayhan, birlikte apartmandan indi. Binadan çıktıkları sırada Canan Ayhan'ın önünü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayhan Ayhan (46) kesti.