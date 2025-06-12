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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir haberleri: Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!

        Balıkesir Ayvalık'ta, ayrı yaşadığı eşi 42 yaşındaki Canan Ayhan'ı yaralayan ve yanındaki komşusu Behiye A.'yı da vurmak isterken tabancası tutukluk yapan 46 yaşındaki ad ve soyadı aynı olan Ayhan Ayhan, daha sonra gittiği mezarlıkta canına kıydı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:09
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        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi Canan Ayhan (42), saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı.

        ARKADAŞIYLA İŞE GİDİYORDU

        Canan Ayhan (sağda) ve arkadaşı Behiye A (solda)
        Canan Ayhan (sağda) ve arkadaşı Behiye A (solda)

        DHA'daki habere göre bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu Behiye A. ile karşılaşan Ayhan, birlikte apartmandan indi. Binadan çıktıkları sırada Canan Ayhan'ın önünü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayhan Ayhan (46) kesti.

        ÇENESİNDEN VE OMZUNDAN YARALANDI

        Canan Ayhan ve arkadaşı Behiye A (solda).
        Canan Ayhan ve arkadaşı Behiye A (solda).

        Ayhan, yanındaki tabancayı eşine doğrultup, peş peşe ateşledi. Canan Ayhan, çene ve omzundan yaralandı.

        TABANCASI TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

        Ayhan Ayhan, daha sonra tabancasını panikle kaçmaya çalışan Behiye A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapan Ayhan, kaçtı.

        KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

        İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Canan Ayhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Canan Ayhan'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        MEZARLIKTA HAYATINA SON VERDİ

        Jandarma ekipleri, kaçan Ayhan Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada Altınova Mezarlığı'nda birinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Mezarlığa geçen polis ekipleri, intihar eden kişinin Ayhan Ayhan olduğunu belirledi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, Altınova'da uzun yıllar kebapçı dükkanı işleten Ayhan Ayhan'ın eşini tabancayla yaraladığı anların, yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

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