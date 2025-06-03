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        Haberler Gündem Güncel AYM, HSK görüşmesini erteledi | Son dakika haberleri

        AYM, HSK görüşmesini erteledi

        Anayasa Mahkemesi, CHP'nin TBMM'de yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi seçimlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü. Yüksek Mahkeme, dosyayı esas rapor ile birlikte görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya erteledi

        Giriş: 03.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:03
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        AYM, HSK görüşmesini erteledi
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        Yüksek Mahkeme, 2 hafta kadar süre içerisinde yapılacak yeni toplantıda başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak. AYM’nin vereceği bu karar Kurban Bayramı sonrası göreve başlayacak yeni HSK’nın üye yapısında değişim yaşanıp yaşanmayacağını gösterecek.

        BAŞVURU NEDEN YAPILDI?

        HSK’da görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda seçilmesinin ardından Genel Kurul gündemine geldi. Milletvekilleri Yargıtay üyesi kontenjanından üç, Danıştay üyeliği kontenjanından bir, avukat ve yükseköğretim üyesi kontenjanından ise bir kişi seçti.

        Yapılan birinci tur oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday tarafından sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda üye tam sayısının 5’te iki çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu arandı.

        İkinci turda da hiçbir aday için koşullar sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle kura çekildi. CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, toplantıyı terk etmişti. Ardından da Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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