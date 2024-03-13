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        Haberler Gündem Yargı AYM'de başkanlık seçimi! Yüksek mahkeme 21 Mart günü yeni başkanı seçecek!

        Yüksek Mahkeme 21 Mart günü yeni başkanı seçecek!

        Anayasa Mahkemesi'nde yeni başkanın belirleneceği tarih belli oldu. Başkanlık seçimi 21 Mart perşembe günü gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:23
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        AYM'de başkanlık seçimi! Tarih belli oldu!
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        Anayasa Mahkemesi üyeliğinde görev süresi 12 yıl olduğu için 20 Nisan'da Zühtü Arslan'ın süresi dolacak. Yüksek mahkeme 21 Mart Perşembe günü yeni başkanını seçecek.

        Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine üyelerine bildirilecek.

        ARSLAN ADAY OLMAYACAK

        Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Genel Kurul’da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiç bir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise yeniden seçim yapılacak. Bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek.

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        #aym seçim
        #haberler
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