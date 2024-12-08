Ayı saldırısında hayatı kaybetti!
Sivas'ta domuz avına çıkan Mahmut Alkaya adlı kişi, bir ayının saldırısına uğradı. Alkaya, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti
Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan ve ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Mahmut Alkaya (47) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Fotoğraf: İHA
Alkaya'nın cenazesinin, işlemlerinin ardından Zara ilçesine götürüleceği öğrenildi.
İlçeye bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Alkaya, dün bir arkadaşı ile köy yakınlarında çıktığı domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve ambulans helikopterle Sivas'a getirilmişti.