Ayetel Kürsi duası fazileti ve sırları

Ayet-el Kürsi ya da Ayetel Kürsi, Kur-an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. Ayetidir. Medine’de indirildiğine ve birçok fazileti olduğu inanılır. Ayetel Kürsi gün içerisinde de en çok okunan dualar arasındadır. Özellikle beş vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Hakkında rivayet edilenler hadisler nedeniyle büyük bir fazilete sahip olduğu kabul görür. Yüce Yaradan’a sığınmak, şerden korunmak gibi dua maksatlı okunduğunda faydaları, sırları, mucizeleri ve hikmetleri olduğu belirtilmektedir.

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAYDALARI, SIRLARI VE MUCİZELERİ NEDİR?

Ayetel Kürsi’nin Bakara Suresi’nin tevhid akidesini anlatan ayet olması sebebiyle okunması oldukça kıymetlidir. Ayetel Kürsi faydaları ve sırları da oldukça fazladır. Kürsî, Kur’an’da yer aldığı iki âyetin birinde Allah’a nisbet edilmiş ve O’nun kürsîsinin göklerle yeri kuşattığı belirtilmiştir. Bu âyete Âyetü’l-kürsî denilmiştir. Ayetel Kürsi okumanın faydaları, sırları, hikmetleri ve sevabı şu şekildedir:

Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.

Devamlı olarak Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir.

Ayetel Kürsi duasını nimetlere 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.

Ayet-el Kursi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Yüce Allah, o kişiye hayır kapılarını açar.

Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.

Ayetel Kürsi, her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.

Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.

Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayet-el Kürsi; durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayet-el Kürsiyi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur.

Ayetel Kürsi’de 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi 17 de vav harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayet-el Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayet-el Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Ayet-el Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

AYETEL KÜRSİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Nazillili Muhammed Hakkı, Ayetel Kürsi’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir.

Genellikle bu isimler ya Âyetü’l-kürsî’nin fazileti (a‘zamü’l-âyât, seyyidetü âyi’l-Kur’ân, efdalü âyi’l-Kur’ân, eşrefü âyi’l-Kur’ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü’t-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü’l-hâfıza, el-âyetü’d-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Ayetel Kürsi duası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından “Ayetlerin Efendisi” olarak değerlendirilmiştir. Ayetel Kürsi duasının, okuyan kişiyi kazadan, beladan, hastalıktan ve türlü türlü kötülüklerden koruduğuna inanılır. Ayetel Kürsi fazileti de saymakla bitmez. İşte, Ayetel Kürsi’nin faziletleri;

Yatağa girerken Ayetel Kürsi okunursa, Yüce Allah, duayı okuyan kişiyi koruyacaktır ve şeytanlar yaklaşamayacaktır.

Ayetel Kürsi’yi okuyana, Allah (CC) hemen bir melek gönderecektir ve bu melek ertesi güne kadar kişini iyiliklerini yazarak kötülüklerini silecektir.

Farz namazlarının ardından okunması tavsiye edilir. Bunu yapan kişinin öldüğünde cennete gireceği kabul görür.

Ayetel Kursi’nin Kur’an’ın dörtte biri olduğu belirtilir. Bundan dolayı, duaların kabul olması için bol bol okunmalıdır.

Ayetel Kürsi’yi sürekli okuyan darlık, zorluk ve sıkıntı çekmeyecektir. Bolluk ve berekete kavuşacaktır.

Ayetel Kürsi okunuşu sadece farz namazlarından sonra değil; gün içerisinde sık sık tekrarlanmalıdır. Namaz dışında da en çok okunan ayetler arasında yer alır.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

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