Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 25 Haziran Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 25 Haziran Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 25 Haziran Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 01:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 25 Haziran Çarşamba AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 25 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Habertürk Anasayfa