Aydos Ormanı'nda yangın
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Giriş: 21.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:05
Tüm dünyayla birlikte sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ