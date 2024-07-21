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        Aydos Ormanı'nda yangın

        İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:05
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        Aydos Ormanı'nda yangın
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        Tüm dünyayla birlikte sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

        İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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        #Aydos ormanı
        #yangın
        #İstanbul Pendik
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