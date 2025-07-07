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        Haberler Yaşam 'Aydın ölmez çiçeği' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

        'Aydın ölmez çiçeği' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, endemik bitki türü 'Aydın ölmez çiçeği'nin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Sürücü geçen yıl çalışma yaptığı ve 11 adet 'Aydın ölmez çiçeği' tespit ettiği bölgede bu yıl 3 bitkinin kaldığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:23
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        Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
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        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası'na özgü endemik bitki türü olan 'Aydın ölmez çiçeği'nin ilçede yetiştiği bölgeleri belirlemek için geçen yıl çalışma başlattı.

        Sürücü, geçen yıl yaptığı çalışmada; halk arasında 'kadim altın otu' olarak da bilinen çiçekten Kirazlı Mahallesi'nin dağlık alanlarında 11 tane olduğunu tespit etti.

        Sürücü, aynı bölgede bu yıl çalışma gerçekleşirdi, bu kez sadece 3 bitki kaldığını belirledi.

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        "KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİRÇOK BİTKİ TÜRÜ VAR"

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, "Kirazlı Mahallesi'nin dağlarında yetişen bu nadir endemik türün maalesef rüzgar enerji santralleri için açılan yollar ve tribünlerin yerleştirilmesi sırasında tahribata uğradığını düşünüyoruz. Başka bir yayılış alanı bulunmadığı takdirde parmakla sayılacak kadar az kalan Aydın ölmez çiçeği, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

        Dilek Yarımadası Milli Park'ı başta olmak üzere Kuşadası ve çevresi, biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin kaynaklara sahip. Keşfedilmeyi bekleyen birçok bitki türü var. Çevreciler olarak bu tür projelerin endemik türlerin bulunduğu doğal alanlara değil, uygun alanlara yapılmasını istiyoruz" dedi.

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        #Aydın ölmez çiçeği
        #Aydın
        #haberler
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