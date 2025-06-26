Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aydın haberleri: Yükselen suların ortasında kaldı! | Son haberler | Son dakika haberleri

        Yükselen suların ortasında kaldı!

        Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isteyen bir çiftçi, yükselen suların ortasında kaldı. Seferber olan ekipler, B.Y. adlı çiftçiyi vinç yardımıyla kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yükselen suların ortasında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isterken su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan çiftçi B.Y., vinçle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çiftçi B.Y., Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek istedi. Bu sırada regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.

        NEHİRDE MAHSUR KALDI

        Nehirde mahsur kalan B.Y., traktörün üzerine çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, halatlı sistem kurarak vinçle çiftçiyi bulunduğu yerden kurtardı. B.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları, cep telefonuyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Aydın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Habertürk Anasayfa