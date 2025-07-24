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        Haberler Yaşam Aydın'da yaralı bulunan leyleğin bacağı ampute edildi

        Aydın'da yaralı bulunan leyleğin bacağı ampute edildi

        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bacağı kırık olarak bulunan leylek, jandarma tarafından veterinere götürüldü, Bacağı ampute edilen leyleğe hayvanseverlerin desteğiyle leyleğe 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlandı ancak leyleğin tedavisi tamamlandığında bile uçamayacağı ve doğaya salınamayacağı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:15
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        Bacağı ampute edildi! Ne uçabilecek ne de doğaya salınabilecek
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi kırsalında bir leyleğin bacağı kırık olduğu ve hareket edemediği bilgisine ulaştı.

        Bölgeye giden jandarma, yaralı leyleği alıp, vatandaş ve hayvanseverlerle birlikte Nazilli ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.

        Burada yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından leyleğin kırılan bacağı ampute edildi.

        Hayvanseverlerin desteğiyle leyleğe 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlandı ancak leyleğin tedavisi tamamlandığında bile uçamayacağı ve doğaya salınamayacağı belirtildi.

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        #yaralı bulunan leylek
        #Aydın
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