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        Haberler Gündem Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da trafik kazası: 2 polis yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 00:21 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:21
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        Aydın'da kaza: 2 polis yaralı
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        Kaza, saat 21.30 sıralarında Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda meydana geldi.

        İmam K. yönetimindeki otomobil ile Yunus Timleri'ne ait motosiklet çarpıştı. Kazada Asım Sekmen ile Ahmet Başaran isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı polisler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
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