Aydın'da trafik kazası: 2 polis yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaza, saat 21.30 sıralarında Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda meydana geldi.
İmam K. yönetimindeki otomobil ile Yunus Timleri'ne ait motosiklet çarpıştı. Kazada Asım Sekmen ile Ahmet Başaran isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.