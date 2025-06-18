Aydın'da orman yangını
Aydının Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fıstık çamları ile kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.
Alevler gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.