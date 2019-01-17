Olay, akşam saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısında meydana geldi.

Ailevi sorunları olan M.B. binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. M.B.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri da inşaat önüne branda açtı. Bu sırada Nazilli ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, anons üzerine olay yerine gelerek M.B.'nın yanına çıktı. M.B. ile konuşan Koçak, intihar etmekten vazgeçirdi.

Polis ekipleri tarafından binadan indirilen evli ve bir çocuk babası M.B. Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.