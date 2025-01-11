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        Haberler Gündem Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 03:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 03:05
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        Silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        İddiaya göre, Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede M.K, İ.K, M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, darp sonucu yaralandı.

        Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K, mahalle meydanında grupla bir araya geldi.

        Burada devam eden kavgada S.K, tabancasıyla ateş açıp M.K'yi yaralarken, M.K'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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