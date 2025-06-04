Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 02:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 02:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy Kavşağı'nda, Mustafa Satıcı idaresindeki otomobil, K.T.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Aydın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa