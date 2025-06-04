Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy Kavşağı'nda, Mustafa Satıcı idaresindeki otomobil, K.T.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

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2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.