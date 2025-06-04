Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy Kavşağı'nda, Mustafa Satıcı idaresindeki otomobil, K.T.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.