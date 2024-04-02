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        Haberler Magazin Aydilge: Acil ameliyata alınmam gerekecek - Magazin haberleri

        Aydilge: Acil ameliyata alınmam gerekecek

        Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. "Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba" diyen şarkıcı, sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:14
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          Aydilge, sevenlerini korkuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu.

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          Konuya ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaparak hastane odasından hayranlarına seslenen Aydilge, kalçasında labrum yırtığı tespit edildiğini söyledi. 

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          DUA İSTEDİ

          Aydilge, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen.

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