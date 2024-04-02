Aydilge: Acil ameliyata alınmam gerekecek
Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. "Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba" diyen şarkıcı, sevenlerinden dua istedi
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Aydilge, sevenlerini korkuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu.
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Konuya ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaparak hastane odasından hayranlarına seslenen Aydilge, kalçasında labrum yırtığı tespit edildiğini söyledi.
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DUA İSTEDİ
Aydilge, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen.