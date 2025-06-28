Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayça Varlıer ve Betül Demir, kitesurf yaptı - Magazin haberleri

        Ayça Varlıer ve Betül Demir, kitesurf yaptı

        Oyuncu Ayça Varlıer ve şarkıcı Betül Demir, Akyaka'da kitesurf yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitesurf yaptılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Ayça Varlıer, Akyaka’da kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.

        Hünerlerini sergileyen oyuncu, kamera karşısındaki başarısını sörf tahtası üzerinde de gösterdi.

        Yerden bir hayli yükselen Varlıer, böyle görüntülendi.

        REKLAM

        Şarkıcı Betül Demir de Akyaka’da kitesurf yaparken objektiflere yansıdı.

        İki sene önce aldığı derslere tekrardan başlayan şarkıcının, sörf tahtası üzerinde başarısı dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #betül demir
        #Ayça Varlıer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa