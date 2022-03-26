Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Navruz, "Birlikte tekrar bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna, "Şu an birlikte projeler okuyoruz. Bir proje gelirse tabii ki olur." yanıtını verdi.

"MUTLUYUZ"

İlişkileri hakkında da konuşan Alp Navruz, "Çok güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yaptı. İkilinin birbirlerine aşk dolu bakışları da dikkatlerden kaçmadı.