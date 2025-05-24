Aybüke Pusat, geçtiğimiz ay boykot yaptığı gerekçesiyle, başrolünde yer aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkarılmıştı. Pusat'ın ardından aynı gerekçeyle sevgilisi Furkan Andıç ve Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu, Eray Ertüren de TRT yapımlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

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Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Aybüke Pusat, bu kez de yıllar önceki; "İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum. Boğaz'da yürürken 'Keşke şu an Ankara'da olsaydım' diyorum. Ankara'yı seviyorum" sözleriyle yeniden gündem oldu.

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Aybüke Pusat'ın Ankara'ya olan aşkıyla İstanbul'dan hoşlanmaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı İstanbullular; "İnsanların İstanbul'dan çok Ankara'yı sevdiğini söylemesi bana şov geliyor", "Asla bir İstanbul etmez", "Ankara, bana Konya'yı andırıyor. Tek farkları ovalarda dikilmiş binalar" yorumunu yaptı.

Aybüke Pusat'ın sözlerini destekleyen de vardı ve onlar da ünlü oyuncuya; "Ankara'nın havasını alıp sevmemek imkansız", "Aybüke ile yakınlaştık. 'Üniversite okumaya geldiğimde gelen şehre âşık olur bir daha kopamaz buradan' demişlerdi. Yıllar geçti, İstanbul'a olan mesafem azalacağına arttı" yorumlarıyla destek çıktı.