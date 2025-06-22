Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor... Antik sandaletlerden bugüne 150.000 yıllık ayak izleri!

Fort Rock Mağarası'nda bulunan 10.400 yıllık sandaletler, insanlık tarihinin ayak izlerini takip etmemize yardımcı oluyor. Ancak bazı bulgular, ayakkabının tarihinin düşündüğümüzden çok daha eskilere dayandığını gösteriyor. Ayakkabının evrimi, doğanın sert koşullarına karşı verilen yaratıcı bir yanıt olabilir.

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İLK AYAKKABILARIN KEŞFİ

Ayakkabıların icadı, doğrudan izlere dayandırılması zor bir konu. Ancak arkeolojik bulgular, insanların ayaklarını korumak için binlerce yıl öncesinde ayakkabı benzeri nesneler kullandığını ortaya koyuyor. Oregon’daki Fort Rock Mağarası’nda bulunan ve 10.400 yıllık olduğu tespit edilen sandaletler, doğrudan tarihlendirilen en eski ayakkabılar arasında yer alıyor.

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SOĞUKTAN KORUNMA İÇİN TASARLANMIŞTI

Ağaç kabuğu ve bitki liflerinden örülen bu sandaletler, bataklık ve göl kıyılarında yapılan işler için tasarlanmıştı. Yerli toplulukların aktardığına göre, bu tür ayakkabılar kış aylarında su içinde bile ayakları sıcak tutabiliyordu. Bu sayede ekstrem hava koşullarında bile günlük işler yapılabiliyordu.

MUMYALARDAKİ İPUÇLARI

Nevada’da bulunan Spirit Cave Mumyasının ayağında deri mokasenler bulundu. Mumya 10.600 yaşında olsa da, üzerindeki ayakkabılar henüz doğrudan tarihlendirilmedi. Bu da ayakkabıların daha eski olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

150.000 YILLIK AYAKKABI İZLERİ? 2023 yılında Güney Afrika’daki bir plajda yapılan araştırmalarda, 150.000 yıllık olduğu tahmin edilen ayak izleri bulundu. Parmak izlerinin olmaması, bu izleri bırakan kişilerin ayakkabı giymiş olabileceğini düşündürdü. Araştırmacılar, modern San halkının kullandığı sandaletlere benzer ayakkabılarla bu izleri yeniden oluşturdu ve fosil izleriyle benzerlikleri tespit etti. Kaynak: Science Direct, Live Science