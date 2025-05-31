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        Haberler Kültür-Sanat AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı

        AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı

        "Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen ve simge olarak Türk otağı kullanılan AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:02
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        AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı
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        "Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı.

        Vakfın açılışına ilim, kültür ve sanat dünyasından Beşir Ayvazoğlu, İhsan Fazlıoğlu, Hasan Akay, Mustafa Özel, İrfan Çalışan, Mahmut Bıyıklı, Mehmet Zelka, Uğur Canbolat, Adem Yazıcı, Eray Sarıçam, Özcan Ünlü, Hümeyra Yabar, Selman Nuriler ve Şamil Kucur gibi pek çok ismin yanı sıra kalabalık öğrenci topluluğu katıldı.

        Vakfın kurucularından şair A. Ali Ural, AA'ya yaptığı açıklamada, simge olarak Türk otağını kullandıklarını ve vakfı kültür ocağı gördüklerini belirterek, "Kültürel kaynaklarımıza dönmeden, kendimizle yeniden tanışmadan etrafımıza bir aydınlık yayamayız. Osman Gazi, bu ruhla o otağdan bir cihan imparatorluğu tesis etti. Biz de etrafını aydınlatan bir kültür otağı kurma niyetiyle yola çıktık" dedi.

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        Ural, Türk-İslam medeniyetini oluşturan kaynakları güncellemek gibi kapsamlı kültürel çalışmaların yürütülmesi gerektiğine inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yükü omuzlayacak öz değerleriyle barışık yazarlar ve fikir adamlarının yetişmesi ve toplumun kanaat önderleri olması dileğimizdir. AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, bu sanatçılar ve fikir adamları için milli bir platform oluşturma çabasındadır. Sanat ve düşünce atölyeleri ile özgün yazarlık atölyeleri olacak. Bunun dışında düzenli olarak konferanslar, paneller yapılacak. Burası inşallah sanatla ilgili, kültürle ilgili mevzuların tartışıldığı bir alan olacak."

        AYA Sanat ve Düşünce Vakfının ustalarla çırakları bir araya getirmesini arzuladıklarına işaret eden Ural, yazarlık tecrübesine sahip olmak, milli kültürle donanmak, tarihini canlı bakışla irdelemek isteyenleri vakfa beklediklerini söyledi.

        "BAŞKALARININ KÜLTÜR ÜRÜNLERİ, BİZİM KENDİ GÜNEŞİMİZİ PERDELİYOR"

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        Vakfın kurucularından avukat Dr. Ramazan Arıtürk de Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Sanat susarsa insanlık susar." sözüne atıfta bulunarak, "Başka kültürlerin altında yaşayan insanların kendi güneşleri ve ayları olmaz. Ondan dolayı bizim burada kendi kültür dünyamızı, kendi kültürel birikimimizi, müktesebatımızı, inancımızı, ahlakımızı, değerlerimizi muhafaza ederek ve onlara bağlı kalarak yeni kültür insanları üretmek ve bu kültürel adamlarımıza geleceğimizi inşa ettirmek amacıyla biz bu vakfı açıyoruz" şeklinde konuştu.

        Başkalarının kültür ürünleriyle beslenen, kendi kültür değerleriyle yetişmemiş çocukların kimlik çatışması yaşadıklarına ve topluma faydalı bireyler olamadıklarına dikkati çeken Arıtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir hukukçu olarak şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Kendi kültür değerleriyle yetişmemiş çocukların daha çok suç işlediklerini, kimlik çatışması yaşadıklarını ve neticede topluma faydalı birer birey olmak yerine zararlı insanlar olduklarını görüyorum. Suç işleyen çocuklara bakarsak kendi kültür dünyasından beslenmemiş çocukların daha fazla suç işlediklerini görüyorsunuz. Başkalarının kültür ürünleri bizi yok ediyor. Başkalarının kültür ürünleri, bizim kendi göğümüzü, kendi aydınlığımızı, kendi güneşimizi perdeliyor."

        AYA Sanat ve Düşünce Vakfının insanların kültürel anlamda nefes aldıkları bir ortam olacağının altını çizen Arıtürk, açılıştaki yoğun katılım dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

        Vakfın açılış töreni, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.

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        #AYA Sanat ve Düşünce Vakfı
        #Üsküdar
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