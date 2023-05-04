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Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

2023 yılının ilk ay tutulması için geri sayım başladı. 5 Mayıs Cuma günü 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli Ay Tutulması meydana gelecek. Türkiye’den de kısmen gözlemlenebilecek olan Ay Tutulması Akrep burcunda ve kısmi tutulma olarak gerçekleşecek ve birçok ülkeden izlenebilecek. Ay Tutulması'nın burçlara etkileri ise astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte 5 Mayıs Ay Tutulmasının burçlara etkisi...

Giriş: 04.05.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 5 Mayıs tarihinde 14˚58’’ derece Akrep burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma Türkiye İstanbul saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’te doruk noktasında olacak ve 22.31’de bitecek. Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye’den izlenebilecek. Buşra Efe, 5 Mayıs 2023 günü Akrep burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması'nın etkilerini kaleme aldı. İşte 5 Mayıs Ay Tutulmasının burçlara etkisi...

  • AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

    2023 yılında Türkiye'den izlenebilecek iki Ay tutulması meydana gelecek. Bir sonraki gölgeli Ay tutulması 2042’de gerçekleşecek.

    5 Mayıs 2023 saat 20:34’de 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’de pik yapacak ve 22.31’de bitecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay tutulması Türkiye’den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek.

  • Kasım 2021’den beri Boğa Akrep hattında olan tutulma serisi artık tamamlanıyor. Akrep burcundaki son tutulma 5 Mayıs’ta olacak. 28 Ekim’de ise 5 derece Boğa burcundaki son tutulmayla bu seriye veda edeceğiz, ta ki 2031 yılına kadar… Dolasıyla bireyselde Akrepler, Boğalar, Aslanlar ve Kovalar hayatlarındaki büyük değişim ve dönüşüm süreçlerini tamamladılar diyebiliriz. Artık daha rahat bir nefes alabilirler…

  • Ay Tutulmaları esasen dolunay enerjileridir. Dolasıyla yeni başlangıçlardan ziyade bitişi, tamamlanmaları, bazı kapanışları ve elemeleri ifade eder. Özellikle Akrep teması krizlerle anılır, değişim süreçlerini kolay yaşayamazlar. Ya siyah ya beyaz bakış açısıyla, yeniden doğmak için önce ölmek gerekir mottosuyla çalışır. Anka kuşudur. Önce kül olup sonra küllerinden çok daha güçlü doğmaktır Akreplik...

  • Buşra Efe'nin HT Hayat'taki 5 Mayıs 2023 Ay Tutulması'nın etkileri neler olacak? başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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