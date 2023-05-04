AY TUTULMASI NE ZAMAN?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

2023 yılında Türkiye'den izlenebilecek iki Ay tutulması meydana gelecek. Bir sonraki gölgeli Ay tutulması 2042’de gerçekleşecek.

5 Mayıs 2023 saat 20:34’de 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’de pik yapacak ve 22.31’de bitecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay tutulması Türkiye’den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek.