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        Haberler Dünya Avusturya'da Dışişleri Bakanı Schallenberg, ülkenin geçici başbakanı olarak açıklandı | Dış Haberler

        Avusturya'da Dışişleri Bakanı Schallenberg, ülkenin geçici başbakanı olarak açıklandı

        Avusturya'da Başbakan Karl Nehammer'in görevlerinden istifa etme kararı sonrasında ülkede yeni hükümet kurulana kadar Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in geçici olarak başbakanlık görevini üstleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:40
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        Avusturya'da yeni başbakan Schallenberg
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        Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Nehammer'in 4 Ocak'ta başbakanlık ve parti başkanlığı görevlerinden istifa etme kararı almasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg'in üstleneceği ifade edildi.

        Hükümet kurma görevinin aşırı sağcı Özgürlük Partisine (FPÖ) verildiği ülkede, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık koltuğunda geçici olarak Schallenberg’in oturacağı kaydedildi. Schallenberg'in cuma günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

        Bu arada merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon görüşmelerine başlama kararı alan aşırı sağcı FPÖ arasında müzakerelerin yakın bir tarihte başlaması öngörülüyor.

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        Avusturya'daki siyasi hareketlilik

        Avusturya’da 29 Eylül'de yapılan genel seçimleri aşırı sağcı FPÖ birinci sırada tamamlamış ancak meclise girmeyi başaran diğer partilerin Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmak istememesi nedeniyle hükümet kurma yetkisi verilmemişti.

        Merkez sağ ÖVP, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında 25 Ekim 2024'te başlayan koalisyon görüşmeleri, 4 Ocak'ta başarısızlıkla sonuçlanmış, bunun üzerine eski ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Nehammer, görevlerinden istifa etme kararı almıştı.

        Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 3'lü koalisyon görüşmelerinin başarısız olması nedeniyle aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'e 6 Ocak'ta hükümet kurma yetkisi vermişti.

        ÖVP’de genel başkan değişimi sonrasında yeni yönetim, aşırı sağcılara yönelik yaklaşımını değiştirmiş ve koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını açıklamıştı.

        İki parti arasında kısa sürede başlaması planlanan görüşmeler sonucunda kurulması öngörülen yeni hükümette ilk defa aşırı sağcı bir lider ülkede başbakanlık koltuğuna oturacak.

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