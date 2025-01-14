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        Haberler Yaşam Avustralya'da yeni bir örümcek türü keşfedildi

        Avustralya'da yeni bir örümcek türü keşfedildi

        Avustralya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan huni ağ örümceğinin 'daha büyük ve daha güçlü' bir türü keşfedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:26
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        Avustralya'da keşfedildi... Daha büyük ve daha güçlü!
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        Avustralya'da araştırmacılar, yeni bir örümcek türü keşfetti.

        Keşfedilen türün hem boyut olarak daha büyük hem de zehrinin daha güçlü olduğunu açıkladı.

        Açıklamada, örümceğin koyu siyah rengi ve iri yapısıyla dikkat çektiği belirtildi.

        Huni ağ örümcekleri, özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarında yaygın olarak bulunuyor ve güçlü zehirleri nedeniyle ölümcül olarak sınıflandırılıyor.

        Araştırmacılar, bu keşfin doğal yaşamı ve zehirli türler üzerine yapılan çalışmaları daha da ileri taşıyacağını ifade etti.

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        #örümcek
        #avustralya
        #huni ağ örümceği
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