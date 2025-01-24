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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Novak Djokovic şoku! Zverev finalde - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Novak Djokovic şoku! Zverev finalde

        Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin favorileri arasında gösterilen Novak Djokovic, turnuvaya şanssız şekilde yarı finalde veda etti. Sırp raket, Alexander Zverev karşısında 7-6 kaybettiği ilk setin ardından sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve bu sonuçla Alman raket Zverev adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:56
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        Avustralya Açık'ta Djokovic şoku!
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Sırp Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesi nedeniyle finale adını yazdırdı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Zverev karşılaştı.

        Zverev, Sırp rakete karşı 1 saat 21 dakika süren ilk seti 7-6 kazanırken, Djokovic sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmada ikinci sete çıkamadı ve Alman raket finale yükseldi.

        Diğer yarı final karşılaşmasında bugün tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ta son şampiyon İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaşacak. Maçı kazanan taraf ise finalde Zverev'in rakibi olacak.

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