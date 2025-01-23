Avustralya Açık'ta ikinci finalist Madison Keys

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık yarı finalinde tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i yenen ABD'li raket Madison Keys finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde yarı final maçında ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys, beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek'i 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

REKLAM advertisement1

25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys ile Avustralya Açık'ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.