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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta heyecan başladı - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta heyecan başladı

        Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan başladı. Turnuvanın önemli isimlerinden Çinli Qinwen Zheng ve Norveçli Casper Ruud, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:30
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Norveçli Casper Ruud, ikinci tura çıktı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, sabah seansı maçlarıyla başladı.

        Tek kadınlarda geçen yılın finalisti Zheng (5 numaralı seribaşı), Rumen Anca Todoni'yi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

        Kadınlarda Rus Mirra Andreeva (14), Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve Hırvat Donna Vekic (18), Fransız Diane Parry'yi 6-4 biten ikişer setle 2-0 mağlup etti.

        Beş sete giden tek erkekler ilk tur maçında ise Casper Ruud (6), İspanyol Jaume Munar'a karşı 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 ve 6-1 sona eren setlerle 3-2 galip geldi.

        Erkeklerde Fransız Arthur Fils (20), Fin Otto Virtanen'i 3-1 (3-6, 7-6, 6-4, 6-4) ve Japon Kei Nishikori, Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 3-2'lik (4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3) skorla geçti.

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