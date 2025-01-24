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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu: Zverev-Sinner - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu: Zverev-Sinner

        Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda son şampiyon Jannik Sinner, yarı finalde Ben Shelton'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dünya 1 numarası İtalyan tenisçi, pazar günü oynanacak finalde Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:14
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        Avustralya'da ikinci finalist Sinner
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner finale çıktı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Sinner, 2 saat 36 dakika süren maçta Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Diğer yarı final eşleşmesinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlanması nedeniyle adını finale yazdırmıştı.

        Tek erkekler finalinde 26 Ocak Pazar günü Sinner ile Zverev karşı karşıya gelecek.

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