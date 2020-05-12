Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi - EDİRNE

AA

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.